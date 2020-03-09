В Казахстане 16-летнего подростка из Башкирии нашли мертвым на школьном стадионе

Трагические новости сообщает ИА «Башинформ». Согласно опубликованным сведениям, в ночь на 6 марта в городе Алма-Ате погиб 16-летний подросток. По сообщениям родных, парень ушел гулять на улицу со своей собакой. Однако домой он так и не вернулся – родные забили тревогу.

Нашли молодого человека в 4 утра на местном школьном стадионе. Следователи сообщили, что школьник покончил с собой, но родственники убеждены в обратном – ведь рядом также было обнаружено тело собаки с перебитыми лапами.

Сообщается, что школьник приехал в Алма-Ату к матери и брату. Родом он из Туймазов. Молодой человек планировал заняться музыкальной карьерой и поступить в вокальное училище.

«Судьба дала тебе лишь 16 лет, мы еще не успели нарадоваться тобой. Ты был таким счастливым… И весь мир рухнул», - так пишет о нем родной брат.

Тело школьника находится в настоящее время в морге. Родные объявили сбор средств на расследование происшествия, кремацию и транспортировку праха в Башкирию.