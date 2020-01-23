При стрельбе в московской гостинице двое получили ранения

Заявление о выстрелах поступило поздно вечером 22 января, пишет RT. Предполагается, что стрельба велась из пневматического оружия.

Сообщается, что огонь открыли неизвестные в здании гостиницы. В результате конфликта были ранены и отправлены в больницу два человека.