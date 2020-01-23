Фото: pxhere.com
При стрельбе в московской гостинице двое получили ранения
Сегодня, 18:22Происшествия
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На юго-западе Москвы в результате стрельбы были ранены двое мужчин.
Заявление о выстрелах поступило поздно вечером 22 января, пишет RT. Предполагается, что стрельба велась из пневматического оружия.
Сообщается, что огонь открыли неизвестные в здании гостиницы. В результате конфликта были ранены и отправлены в больницу два человека.
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