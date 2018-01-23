В Башкирии найдена горничная, обокравшая гостя отеля

Добычей воровки стали 10 тысяч руублей.

В Белорецком районе раскрыта кража из отеля. Об этом сообщили в Белорецком районном отделе полиции.

С заявлением о пропаже 10 тысяч рублей обратился к полиции тренер детской спортивной школы из Татарстана, приехавший с командой на соревнования в село Абзаково.

Как следует из материалов дела, поиски виновного в краже продолжались недолго, когда выяснилось, что в номер имел доступ ограниченный круг людей. Подозрение пало на 34-летнюю горничную из числа местных жителей. Женщина скоро призналась в содеянном.