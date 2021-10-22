Прокурор запросил 3,5 года для уфимской активистки Рамили Саитовой

Прокурор запросил 3,5 года для уфимской активистки Рамили Саитовой
Прокурор запросил 3,5 года для уфимской активистки Рамили Саитовой
Вчера, 18:08ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: bloqtvaz.ru
Гособвинение запросило для Саитовой 3,5 года лишения свободы. Срок смягчили из-за состояния здоровья подсудимой и ее положительных характеристик от родственников и знакомых.

Гособвинение запросило для Саитовой 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также запретить ей администрировать соцсети на два года. Также ноутбук, изъятый в качестве вещдока будет обращен в доход государства.

Саитову судят по статье о призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Дело было возбуждено из-за двух роликов, опубликованных на ее личном YouTube-канале. Активистка провела в СИЗО уже почти год.

Максимальный срок по данной статье составляет 5 лет, однако гособвинение в качестве смягчающих обстоятельств учло состояние здоровья Саитовой, а также положительную характеристику со стороны родных и знакомых.

В понедельник продолжится суд. На процессе выступят адвокаты Рамили Саитовой и сама обвиняемая.

Напомним, что 4 ноября 2020 года активистка выложила в сеть ролик, в котором призвала людей снести православные кресты на Урале. Также в июле прошлого года Саитова на улице подошла к молодым девушкам в одном из уфимских парков и назвала их «оккупантами» из-за их национальности. За такие проявления национализма Саитову обвинили в публичных призывах к экстремизму и отправили в СИЗО.

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