Прокурор запросил 3,5 года для уфимской активистки Рамили Саитовой

Гособвинение запросило для Саитовой 3,5 года лишения свободы. Срок смягчили из-за состояния здоровья подсудимой и ее положительных характеристик от родственников и знакомых.

Гособвинение запросило для Саитовой 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также запретить ей администрировать соцсети на два года. Также ноутбук, изъятый в качестве вещдока будет обращен в доход государства. Саитову судят по статье о призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Дело было возбуждено из-за двух роликов, опубликованных на ее личном YouTube-канале. Активистка провела в СИЗО уже почти год. Максимальный срок по данной статье составляет 5 лет, однако гособвинение в качестве смягчающих обстоятельств учло состояние здоровья Саитовой, а также положительную характеристику со стороны родных и знакомых. В понедельник продолжится суд. На процессе выступят адвокаты Рамили Саитовой и сама обвиняемая. Напомним, что 4 ноября 2020 года активистка выложила в сеть ролик, в котором призвала людей снести православные кресты на Урале. Также в июле прошлого года Саитова на улице подошла к молодым девушкам в одном из уфимских парков и назвала их «оккупантами» из-за их национальности. За такие проявления национализма Саитову обвинили в публичных призывах к экстремизму и отправили в СИЗО.

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