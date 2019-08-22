В Прикамье чиновники скрыли от государства 127 миллионов рублей
Вчера, 19:05ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Пермском крае за прошлый год было раскрыто свыше шестисот коррупционных преступлений.
Так, пишет properm.ru, в прошедшем году и первом полугодии текущего года в соответствии с исковыми заявлениями прокуратуры в госдоход было обращено сто двадцать семь миллионов рублей незадекларированных доходов чиновников.
Отмечается, что общее количество чиновников, привлеченных к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, превысило пятьсот человек. Кроме того, девятнадцать должностных лиц были уволены в результате утраты доверия по требованию прокуроров.
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