Фото: pixabay.com
В Норильске открыли дело после массовой драки
Сегодня, 16:19Происшествия
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По факту массовой драки на бытовой почве в Норильске полиция возбудила уголовное дело.
Как пишет RT, массовая драка произошла в воскресенье, 21 июня. Участники конфликта были доставлены в отделение, сейчас решается вопрос об избрании меры наказания по статье за хулиганство.
Также проводится работа со свидетелями инцидента.
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