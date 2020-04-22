В Магнитогорске пьяный мужчина зарезал троих человек

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Жителя Магнитогорска обвинили в убийстве трех человек. Инцидент произошел 20 марта 2020 года на территории Металлургического района.
Как сообщает kursdela.biz, четыре человека выпивали в одном из домов. В какой то момент произошел конфликт. Злоумышленник ударил троих своих обидчиков ножом. Все трое погибли, а нападавший скрылся.
На данный момент его задержали. Ведется следствие.
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