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В Башкирии мать отсудила 200 тысяч рублей за сбитую поездом дочку
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихЧП в школе
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В Башкирии мать отсудила 200 тысяч рублей за сбитую поездом дочку

Сегодня, 10:08Происшествия
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