В Башкирии мать отсудила 200 тысяч рублей за сбитую поездом дочку

Женщина пыталась помочь мужчине, которому стало плохо прямо на пешеходном переходе – поезд сбил обоих.
Мать, сбитой поездом на пешеходном переходе дочери, получит 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе приволжской прокуратуры на транспорте.
Погибшая под локомотивом женщина проживала вместе со своей матерью преклонного возраста, которая понесла невосполнимую утрату в связи со смертью дочери. Транспортный прокурор Стерлитамака обратился в суд, защищая интересы пожилой заявительницы с иском к ОАО «РЖД» о взыскании в ее пользу компенсации морального вреда. Суд требования прокурора удовлетворил.
Напомним, жительница Стерлитамака в октябре прошлого года в 148 километрах пикета №3 перегона «Стерлитамака – Аллагуват» пыталась помочь мужчине, потерявшему сознание на пешеходном переходе. Женщина уже переходила через железнодорожные пути, когда у мужчины случился эпилептический припадок. Женщина попыталась спасти несчастного и перевести через пути. Машинист применил экстренное торможение, но поезд все равно сбил обоих, находящихся на путях.