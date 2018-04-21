В Башкирии мать отсудила 200 тысяч рублей за сбитую поездом дочку

Мать, сбитой поездом на пешеходном переходе дочери, получит 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе приволжской прокуратуры на транспорте.

Погибшая под локомотивом женщина проживала вместе со своей матерью преклонного возраста, которая понесла невосполнимую утрату в связи со смертью дочери. Транспортный прокурор Стерлитамака обратился в суд, защищая интересы пожилой заявительницы с иском к ОАО «РЖД» о взыскании в ее пользу компенсации морального вреда. Суд требования прокурора удовлетворил.