В Башкирии на продавца завели дело за продажу алкоголя несовершеннолетнему
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Женщина не первый раз отпускает алкоголь несовершеннолетним.
39-летняя жительница Гафурийского района обвиняется по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В сентябре 2017 года продавец в магазине «Мак» продала подростку 1,5 литра пива крепостью 4,7 процентов. Женщина не поинтересовалась возрастом покупателя и не просила предъявить паспорт.
В июле текущего года продавец уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение и была оштрафована на 30 тысяч рублей. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
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