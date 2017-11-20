В Башкирии на продавца завели дело за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Женщина не первый раз отпускает алкоголь несовершеннолетним.

39-летняя жительница Гафурийского района обвиняется по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В сентябре 2017 года продавец в магазине «Мак» продала подростку 1,5 литра пива крепостью 4,7 процентов. Женщина не поинтересовалась возрастом покупателя и не просила предъявить паспорт.