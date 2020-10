В городской больнице Читы украли тринадцать метров медной трубы для подачи кислорода.

Газета “Известия” сообщает, что инцидент произошел на территории городской больницы №1 в Чите. Злоумышленники украли тринадцать метров трубы, по которой кислород поступает больным коронавирусной инфекцией. Узнали об этом по звуковым сигналам, сообщающим о снижении в системе подачи кислорода давления. На данный момент трубопровод восстановлен, пациенты получают лечение.

