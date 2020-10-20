В Башкирии на 15 лет осудили мужчину, столкнувшего знакомую из окна девятого этажа

В Башкирии на 15 лет осудили мужчину, столкнувшего знакомую из окна девятого этажа

Вчера, 18:04ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Ишимбайский городской суд вынес приговор жителю Ишимбая за убийство и кражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В июне 2019 года мужчина, будучи пьяным, во время ссоры со знакомой столкнул её в открытое окно девятого этажа, а после скрылся с места происшествия. Потерпевшая умерла на месте. Ранее, в мае прошлого года, обвиняемый украл банковскую карту знакомой и снял 21 тысячу рублей.

Фигурант дела не признал свою вину, ссылаясь на то, что девушка сама случайно выпала из окна. В итоге суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с последующим ограничением свободы на год.

Напомним, ранее сотрудники полиции Октябрьского задержали женщину, которая ударила сына ножом в живот. Во время застолья между ними произошла ссора, тогда женщина ранила своего 30-летнего сына. Мужчина был доставлен в больницу.

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