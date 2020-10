В Башкирии на 15 лет осудили мужчину, столкнувшего знакомую из окна девятого этажа

Ишимбайский городской суд вынес приговор жителю Ишимбая за убийство и кражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В июне 2019 года мужчина, будучи пьяным, во время ссоры со знакомой столкнул её в открытое окно девятого этажа, а после скрылся с места происшествия. Потерпевшая умерла на месте. Ранее, в мае прошлого года, обвиняемый украл банковскую карту знакомой и снял 21 тысячу рублей. Фигурант дела не признал свою вину, ссылаясь на то, что девушка сама случайно выпала из окна. В итоге суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с последующим ограничением свободы на год. Напомним, ранее сотрудники полиции Октябрьского задержали женщину, которая ударила сына ножом в живот. Во время застолья между ними произошла ссора, тогда женщина ранила своего 30-летнего сына. Мужчина был доставлен в больницу.

