В Башкирии на 15 лет осудили мужчину, столкнувшего знакомую из окна девятого этажа

Фигурант дела не признал свою вину, ссылаясь на то, что девушка сама случайно выпала из окна. В итоге суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, с последующим ограничением свободы на год.