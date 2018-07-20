В Мелеузе в Башкирии прошел крупный град

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Вчера, 19 июля, в городе Мелеуз прошел крупный град. Очевидцы сообщают, что основная часть града выпала в районе Мелеузовского деревообрабатывающего завода.
Сюжеты: Фотофакт
По словам местных жителей, град также прошел в селе Тавакан Кугарчинского района.
Напомним, ранее МЧС России по Башкирии предупредил жителей республики о переменах погоды. По рекомендациям сотрудников МЧС, во время града необходимо оставаться в помещении или в укрытом месте.
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