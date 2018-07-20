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В Мелеузе в Башкирии прошел крупный град
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В Мелеузе в Башкирии прошел крупный град

Сегодня, 17:39ПроисшествияЗиля Аскерова
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