В Мелеузе в Башкирии прошел крупный град

По словам местных жителей, град также прошел в селе Тавакан Кугарчинского района.

Напомним, ранее МЧС России по Башкирии предупредил жителей республики о переменах погоды. По рекомендациям сотрудников МЧС, во время града необходимо оставаться в помещении или в укрытом месте.