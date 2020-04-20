В Башкирии двоих мужчин нашли задохнувшимися в колодце

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что в настоящий момент по факту обнаружения тел двоих мужчина в канализационном колодце началась доследственная проверка.

Предварительно известно, что 19 апреля 19-летний мужчина спустился в канализационный колодец, где стал задыхаться, тогда ему на помощь пришел второй мужчина, спустился вниз, но потерял сознание.