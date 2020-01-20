Пепел вулкана Шишалдина на Аляске поднялся выше 9 километров
Сегодня, 18:05ПроисшествияФото: kbd.m.wikipedia.org
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Выброс пепла извергающегося на Аляске вулкана Шишалдина достиг высоты более 9 километров.
Об этом стало известно 19 января, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что вулкан продолжает извергаться, несмотря на то, что уровень сейсмичности снизился. Его тепловой и паровой шлейф дрейфует на юг и юго-восток. Такие данные специалисты получили благодаря спутниковой съёмке и данным с веб-камер.
Вулканическое облако распространилось в радиусе около 150 километров от вулкана. Так, фрагменты его пепла наблюдаются на территории города Фолс-Пасс (Восточные Алеутские острова).
Вулкан Шишалдина, расположенный на острове Унимак, является самым высоким на Алеутских островах. Его возраст - примерно 10 тысяч лет. Высота вулкана - 2857 метров.
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