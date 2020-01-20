Пепел вулкана Шишалдина на Аляске поднялся выше 9 километров

Отмечается, что вулкан продолжает извергаться, несмотря на то, что уровень сейсмичности снизился. Его тепловой и паровой шлейф дрейфует на юг и юго-восток. Такие данные специалисты получили благодаря спутниковой съёмке и данным с веб-камер.