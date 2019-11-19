В Москве следователи ведут проверку по факту оставления матерью восьми детей
Сегодня, 20:12ПроисшествияФото: pexels.com
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Сотрудники СК проверяют данные по факту обнаружения восьми малолетних детей с признаками простудных заболеваний в московской однокомнатной квартире, где мать оставила их с 63-летней бабушкой.
Ситуация получила огласку после того, как о ней сообщили прибывшие на место 18 ноября врачи скорой помощи, сообщает газета «Известия».
Поводом для их тревоги стали ненадлежащие условия проживания детей. Отмечается, что самому младшему ребенку исполнилось шесть месяцев, а самому старшему - восемь лет. О том, что матери нет дома уже несколько дней, стало известно позднее.
Организованная по данному делу проверка показала, что семья, в которой проживают дети, уже стоит на учете в органах системы профилактики. Действия или бездействие последних будут оценены в ходе дальнейших проверок.
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