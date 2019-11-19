В Москве следователи ведут проверку по факту оставления матерью восьми детей

Ситуация получила огласку после того, как о ней сообщили прибывшие на место 18 ноября врачи скорой помощи, сообщает газета «Известия».

Поводом для их тревоги стали ненадлежащие условия проживания детей. Отмечается, что самому младшему ребенку исполнилось шесть месяцев, а самому старшему - восемь лет. О том, что матери нет дома уже несколько дней, стало известно позднее.