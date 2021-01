Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели мужчины из-за схода снежной лавины в поселке Домбае.

По сообщению iz.ru, снежная лавина сошла на горнолыжную трассу восемнадцатого января. В результате снегом накрыло два вагончика, где были оборудованы точки проката горнолыжного оборудования и частично кафе. Изучив обстоятельства происшествия следователи Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей смерть человека.

