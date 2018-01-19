В Уфе полицейские «накрыли» очередной склад с суррогатом

Сотрудники отдела экономической безопасности МВД по Башкирии задержали подозреваемого в незаконной реализации спиртосодержащей продукции. На складах где велась торговля так называемыми «фанфуриками» было изъято более 40 тысяч литров нелегального алкоголя.