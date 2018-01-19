В Уфе полицейские «накрыли» очередной склад с суррогатом
Вчера, 17:43ПроисшествияКонстантин КлимовФото: пресс-служба МВД по РБ
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За два дня в Уфе изъято 137 тысяч литров паленого алкоголя.
Сотрудники отдела экономической безопасности МВД по Башкирии задержали подозреваемого в незаконной реализации спиртосодержащей продукции. На складах где велась торговля так называемыми «фанфуриками» было изъято более 40 тысяч литров нелегального алкоголя.
Напомним, вчера стало известно об обнаружении в Уфе целого завода по производству этилового спирта. При обыске там было обнаружено сто тысяч литров спирта.
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