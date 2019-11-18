Самолет с Хилари Клинтон: экстренная посадка в Нью-Йорке

Самолет должен был лететь рейсом Нью-Йорк - Вашингтон, однако сел в аэропорту вылета из-за технической неисправности, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что самолет через некоторое время после взлета начало трясти. После обнаружения пилотами неисправности было принято решение приземляться в нью-йоркском аэропорту.

Работники воздушной гавани подтвердили, что на борту есть технические неполадки. Выяснилось также, что после вылета от лайнера шел дым, а на взлетно-посадочной полосе осталось несколько металлических деталей.