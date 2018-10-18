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В Уфе объявлен розыск мужчины, напавшего в подъезде на 10-летнюю девочку
Сюжеты:
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В Уфе объявлен розыск мужчины, напавшего в подъезде на 10-летнюю девочку

Сегодня, 12:53ПроисшествияТатьяна Майорова
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