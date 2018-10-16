В Башкирии завершено следствие по делу педофила, совратившего падчериц
Жертвами извращенца стали две юные жительницы Баймака, сейчас им исполнилось 13 и 16 лет.
Сегодня, 16 октября, стало известно, что следком завершил расследование уголовного дела против 50-летнего жителя Баймака, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как следует из материалов дела, обвиняемый начал преследовать своих падчериц, когда они были еще совсем маленькими - в возрасте 8 и 11 лет. Издевательства над детьми продолжались почти на протяжении четырех лет, и все это время девочки боялись признаться своей маме в происходящем ужасе. О приставаниях отчима они осмелились рассказать только в прошлом году, и первым об этом узнала жена их родного отца, у которой дети гостили дома.
Обвиняемый в ходе следствия вину в совершенных преступлениях не признал.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.