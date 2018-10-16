В Башкирии завершено следствие по делу педофила, совратившего падчериц

Как следует из материалов дела, обвиняемый начал преследовать своих падчериц, когда они были еще совсем маленькими - в возрасте 8 и 11 лет. Издевательства над детьми продолжались почти на протяжении четырех лет, и все это время девочки боялись признаться своей маме в происходящем ужасе. О приставаниях отчима они осмелились рассказать только в прошлом году, и первым об этом узнала жена их родного отца, у которой дети гостили дома.