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В Уфе из детского сада эвакуированы 86 малышей
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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В Уфе из детского сада эвакуированы 86 малышей

Вчера, 10:00ПроисшествияДмитрий СаламатинФото: Администрация Уфы
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