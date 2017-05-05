В Уфе во время пожара из больницы эвакуировали 300 человек

Погибших и пострадавших нет.

17 августа в 4 часа утра в дежурную поступило сообщение о пожаре в терапевтическом противотуберкулезном диспансере по Проспекту Октября. По прибытию на место пожарными установлено, что на девятом этаже происходит сильное задымление, сообщает пресс-служба МЧС. Позже выяснилось, что в одной из палат произошло загорание матраса.