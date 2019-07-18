В Уфе прохожие до приезда полиции задержали насильника, напавшего на женщину

Накануне, 17 июля, во втором часу дня беспрецедентное событие произошло в Уфе на улице Ушакова, возле дома №88/1. Некий мужчина напал на женщину, спасать которую пришлось местным жителям. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Как выяснилось позднее, двое местных жителей Фарит Исламшин и Евгений Сухарев услышали крики о помощи и поспешили на выручку. Оказалось, что кричала женщина, подвергшаяся нападению неизвестного насильника. Фарит и Евгений скрутили нападавшего и вызвали полицию.

Вскоре удалось выяснить личность насильника, это 31-летний житель Иглинского района, который прежде привлекался к уголовной ответственности за насильственные действия сексуального характера и освободился из колонии всего полгода назад.