Не на ту напал: В Башкирии полицейский выстрелил в насильника с кирпичом

В Стерлитамаке полицейский получил травму при задержании хулигана, пытавшегося изнасиловать женщину, а также успел ранить нападавшего в ногу из табельного оружия. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

Как следует из материалов дела, ЧП произошло 14 июля ночью в Стерлитамаке. В полицию позвонила 33-летняя женщина и сообщила, что ее избил и пытался изнасиловать подвозивший ее незнакомый мужчина. По словам пострадавшей, насильник вывез ее за город, но она уговорила его вернуться в город и поехать к ней домой.

При этом на заправке женщина улучила момент и смогла угнать машину насильника. По пути она обратилась к патрульным сотрудникам полиции, которые решили задержать насильника.

Во время задержания тот набросился на полицейских с кирпичом в руках и ранил его. Страж порядка в ответ вынужден был стрелять и ранил хулигана в ногу.