В Башкирии в пожаре погибла 90-летняя пенсионерка
Сегодня, 13:03ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: http://02.mchs.gov.ru
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В ночь с 16 на 17 марта произошел пожар в Кармаскалинском районе в деревне Новые Киешки, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.
Загорелся деревянный дом на улице Салавата Юлаева. Среди завалов после тушения пожара было обнаружено тело женщины 1929 года рождения.
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Фото: http://02.mchs.gov.ru
Сейчас устанавливаются причины произошедшего. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и дознаватель МЧС.
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