В Уфе в пожаре погиб один человек и пострадали трое

В 16.58 произошел пожарев девятиэтажке на улице Рихарда Зорге, сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии.

Загорелись домашние вещи в прихожей одной из квартир на третьем этаже. В ходе тушения пожара обнаружен погибший, три человека пострадали, переданы бригадам скорой медицинской помощи. Одновременно с тушением личным составом проводилась эвакуация жильцов, всего эвакуировано 40 человек, из них 6 детей.