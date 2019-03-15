В Уфе в пожаре погиб один человек и пострадали трое
15 марта, 19:01ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Всего эвакуировано 40 человек, из них 6 детей.
В 16.58 произошел пожарев девятиэтажке на улице Рихарда Зорге, сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии.
Загорелись домашние вещи в прихожей одной из квартир на третьем этаже. В ходе тушения пожара обнаружен погибший, три человека пострадали, переданы бригадам скорой медицинской помощи. Одновременно с тушением личным составом проводилась эвакуация жильцов, всего эвакуировано 40 человек, из них 6 детей.
После полной ликвидации пожара, к работам приступят сотрудники следственно-оперативной группы, им предстоит установить причины и обстоятельства пожара.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей