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В Уфе в пожаре погиб один человек и пострадали трое
Сюжеты:
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В Уфе в пожаре погиб один человек и пострадали трое

15 марта, 19:01ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ
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