Следком Башкирии ищет очевидцев расстрела криминального авторитета

- Поскольку преступление совершено в условиях неочевидности, следствие просит откликнуться всех, кому, что-либо известно о произошедшем, а также автовладельцев, проезжавших в период времени с 10.02.2018 20 час. 00 мин. по 11.02.2018 06 час. 00 мин. по ул. Ферина, ул. Т. Янаби, бульвар Баландина, ул. Сельская Богородская в направлении стадиона имени Гастелло, ул. Вологодская, ул. Интернациональная, ул. Первомайская, ул. Орджоникидзе, ул. Черниковская, ул. Машиностройтелей г. Уфы Республики Башкортостан, а также следование в направлении выезда из г. Уфы в сторону г. Благовещенск, - говорится в сообщении ведомства.