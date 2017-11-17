В Уфе внедорожник ДПС устроил аварию посреди дороги

Водитель решил проехать напрямую сквозь поток автомобилей.

17 ноября утром, в час пик на заправке около полка ДПС патрульный автомобиль развернулся около заправки и выехал на улицу Лесотехникума, сообщили в группе «БашДТП».

Внедорожник неудачно попытался пересечь поток автомобилей. Пропустил нескольких и двинулся, но один из автомобилистов не успел среагировать и въехал в патрульную машину.