Пожар во Владимирской области стал причиной смерти женщины

Отмечается, что огнем было охвачено примерно 300 квадратных метров площади. Из находящихся во время пожара в доме 15 человек смогли самостоятельно эвакуироваться 14. Позднее на месте происшествия обнаружено тело погибшей. В данный момент её личность устанавливается.