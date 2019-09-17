Пожар во Владимирской области стал причиной смерти женщины
Вчера, 20:54ПроисшествияФото: publicdomainpictures.net
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Жительница одного из поселков во Владимирской области стала жертвой пожара в многоквартирном доме.
Об этом стало известно 17 сентября, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что огнем было охвачено примерно 300 квадратных метров площади. Из находящихся во время пожара в доме 15 человек смогли самостоятельно эвакуироваться 14. Позднее на месте происшествия обнаружено тело погибшей. В данный момент её личность устанавливается.
О причинах пожара пока ничего не сообщается.
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