Мужчина из Башкирии скончался на месте ДТП, двое госпитализированы
Сегодня, 13:08ПроисшествияРоман Фаткуллин
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В ГИБДД по Башкирии сообщили, что вчера, 16 сентября утром произошло смертельное ДТП.
По информации ведомства, авария была на 10 километре автодороги Стерлитамак-Федоровка. Предположительно 46-летний мужчина за рулем УАЗ при обгоне вылетел в кювет и опрокинулся.
Мужчина скончался на месте происшествия, его два пассажира 41 и 26 лет госпитализированы.
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