В Бурзянском районе Башкирии горит 13 гектаров леса

Горит лес не только в Бурзянском районе, вчера еще два лесных пожара были зарегистрированы в Зианчуринском и Кугарчинском районах. Площадь одного пожара равна 0,8 га, а другого – 0,6 га. Оба эти пожара удалось ликвидировать.