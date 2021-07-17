В Бурзянском районе Башкирии горит 13 гектаров леса

Главное управление МЧС по региону сообщает, что на данный момент пожар удалось локализовать, но ликвидировать его пока не удалось.
Горит лес не только в Бурзянском районе, вчера еще два лесных пожара были зарегистрированы в Зианчуринском и Кугарчинском районах. Площадь одного пожара равна 0,8 га, а другого – 0,6 га. Оба эти пожара удалось ликвидировать.
«Всего с 15 апреля на территории Башкирии возникло 218 лесных пожаров, общая площадь которых превысила 2373 га», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС Башкирии.
В опасности находятся и другие районы республики. Так, пятый класс пожароопасности прогнозируется в лесах Кугарчинского и Мелеузовского районов.