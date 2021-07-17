В Бурзянском районе Башкирии горит 13 гектаров леса

В Бурзянском районе Башкирии горит 13 гектаров леса
В Бурзянском районе Башкирии горит 13 гектаров леса
Сегодня, 12:37ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: glas.ru
В регионе бушует пожар, который начался вчера, 16 июля.

Главное управление МЧС по региону сообщает, что на данный момент пожар удалось локализовать, но ликвидировать его пока не удалось.

Горит лес не только в Бурзянском районе, вчера еще два лесных пожара были зарегистрированы в Зианчуринском и Кугарчинском районах. Площадь одного пожара равна 0,8 га, а другого – 0,6 га. Оба эти пожара удалось ликвидировать.

«Всего с 15 апреля на территории Башкирии возникло 218 лесных пожаров, общая площадь которых превысила 2373 га», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС Башкирии.

В опасности находятся и другие районы республики. Так, пятый класс пожароопасности прогнозируется в лесах Кугарчинского и Мелеузовского районов.

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