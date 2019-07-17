В Башкирии 40-летняя женщина без объяснения причин убила в бане четырехмесячную дочь

Подробности трагического случая, который произошел днем 17 июля в Караидельском районе республики, рассказали в пресс-службе следкома. Местная жительница, купаясь в бане, утопила свою четырехмесячную дочь, пока супруга и старшего сына не было дома.

Свой жестокий поступок женщина объяснить не смогла. Вполне возможно, что тому могла послужить затяжная послеродовая депрессия. Это предстоит выяснить психологам, которые уже назначили психиатрическую экспертизу подозреваемой.

Известно, что муж женщины и сын пытались спасти малышку, но девочка уже была бездыханной.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство малолетнего.