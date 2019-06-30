Отец убил мать, когда мне было четыре: детдомовец из Башкирии решил помогать сиротам

«Привет. Меня зовут Фидан, и я появился на свет в 1988 году в сельской местности Башкирии. Мне было около 4-5 лет, когда мой отец убил мою мать прямо на моих глазах…»

Так уроженец Чишмов Фидан Мухаметов начинает обычно свой рассказ. Фидан — мотивационный коуч, тренер фитнес-клуба, специалист по лечебной гимнастике, заботливый муж и любящий отец, пастор пока еще не зарегистрированной протестантской общины в Набережных Челнах. А с недавнего времени еще и марафонец, создатель волонтерского движения «Я не сирота», в рамках которого он преодолевает сотни километров, посещая детские дома Башкирии и Татарии с лекциями и мастер-классами.

О том, как пережить смерть родных, детство в детдоме в 90-е, предательства, но обрести веру — в нашем рассказе.

Чудо, которое я пережил

Мы встречаемся с Фиданом 11 июня в Уфе, уже на финале его большого марафона «Я не сирота». В течение нескольких дней Фидан в одиночку планировал преодолеть около 700 км, стартуя из Набережных Челнов до Уфы через Альметьевск, Бавлы, Белебей, Давлеканово и Стерлитамак. За это время он посетил четыре детских дома.

Спортивный, улыбчивый, деликатный молодой человек рассказывает мне о своем пути и о том, как, несмотря на все перипетии судьбы можно встать на ноги и выбрать путь к любви и свету.

Его рассказ мы приводим от первого лица.

Я родился в Чишминском районе Башкирии в деревне. В детстве мы с братом потеряли родителей — в 4 года на моих глазах отец избил мать в пьяном угаре. Три дня спустя она скончалась в больнице от травм. Позже выяснилось, что причиной стало то, что она не приготовила ему ужин.

Отец отправил нас к своим родителям — бабушке и дедушке. Некоторые время спустя он оказался в тюрьме, где впоследствии и умер. Одно из немногих теплых воспоминаний того времени — как мы с дедушкой собирали ягоды и были на природе.

Дедушки скоро не стало. И тогда к себе на опеку забрала в город тетя из Набережных Челнов — мне было тогда всего семь. С отцом мы с братом так и не увиделись… Его так и похоронили в тюрьме.

Когда мне исполнилось десять, а братишке семь, у тети умер муж, а сына забрали в армию. Так в ее жизни появились алкоголь и другие мужчины, которые приходили и уходили на наших глазах.

В конце концов, мы с братом оказались в детдоме. 90-е. Челны, улица. Я видел много крови, драк, в то время нам все время приходилось стоять за себя, чтобы не дать в обиду.

Спустя годы детдомовские стали мне как родные — каждый из нас был горой друг для друга. Одно из лучших воспоминаний тех лет — поездки на море и горные походы.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Учиться решил на ветеринара — я ведь рос в деревне. Общежитие училища было в неблагополучном районе: мою комнату не раз грабили и я не раз оставался полностью без средств, все разговоры знакомых в то время водились вокруг алкоголя: кто вчера с кем пил, что пили и что делали после этого. Кто-то, например, любил избивать бомжей…

Признаюсь честно, я и сам воровал (в основном, еду) и употреблял. Спасался только учебой. Перестал видеться с тетей, с годами только запустившей себя. Были мысли сбежать, уехать, уйти из жизни. Сдерживало лишь то, что в детдоме оставался младший брат.

Помню, у меня как-то украли старенький телефон. Позже узнал, что это были наркоманы — искали деньги на очередную дозу. В то время я познакомился с парнем, который впервые рассказал мне о вере. Оставшись один в комнате, переживая трудную ситуацию, я встал на колени и…простил этих ребят. И что-то в моей жизни начало меняться.

Марафон любви и жизни

После ветеринарного училища начал учиться на специалиста по физической реабилитации, креп в вере, приучал себя к спорту, вскоре познакомился с будущей женой. Подарил ей кольцо, потратив всю стипендию. Позже мы смеялись над этим. Сделал предложение, она согласилась. Впервые я стал уверен в себе, подумал, может, все-таки из меня что-то получится…

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Выступил на научной конференции в Москве на базе Олимпийского комитета России. Я стал первым студентом нашего института, выступившим с докладом. Плакал, благодарил Бога, все думал, неужели это я… Неужели заслужил?

Родился сынишка — еще один подарок Бога.

Все это время во мне росло желание помогать другим, я понимал, что большинство ребят из детских домов, тех, кого я знал, плохо кончали: одни попали за решетку, другие покончили с собой, погрязнув в пьянстве и наркотиках… Те, кто делали аборт в раннем возрасте, больше не могли иметь детей…

Все эти истории я воспринимал очень лично. В какой-то момент я понял, что своим примером я смогу доказать, что выбор есть всегда. Так появился проект «Я не сирота».

Первый забег - с другом Александром. Фото: vk.com

Сначала я начал выступал с лекциями в детских домах Татарии, общался с воспитанниками, социальными работниками, преподавателями, рассказывая о спорте, отвечая на их вопросы, где-то с волонтерами мы чинили окна, помогали делать ремонт, привозили вещи и подарки.

Почему «Я не сирота»? Потому что я так себя не чувствую.

Фото: vk.com

В мой первый марафон — это было 34 км. — меня сопровождал мой друг Александр, ему 40 лет, бывший наркоман и алкоголик, решивший, как и я однажды, полностью изменить свою жизнь. Было тяжело. Другие бы точно сказали бросить, глядя на мои самоистязания. Но только не он.

Он поддержал меня.

Фото: vk.com

За все время выступлений в детдомах Башкирии и Татарии я осознал, что сегодня проблема номер один — возврат приемных детей в семьи. В Белебее я познакомился с мальчишкой, которого 5 раз возвращали обратно, представляете?

Фото: vk.com

Принять ребенка — значит принять его и в горе и радости.

Я вижу, что сегодня детей забирают в семьи, потому что они посмотрели какой-то ролик, фильм, статью, почувствовали в себе порыв помочь, во что бы то ни стало. Но все чувства, поверьте, проходят. Должно быть лишь ваше твердое решение взять ответственность за себя и жизнь вашего будущего ребенка. Я вижу, как выбирают порой детей в приемные семьи. Стыдно за сравнение, но как собачек в приюте — чья мордашка милее.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Это призвание и тяжкий труд, а не сиюминутное желание в угоду себе. Не обнадеживайте детей зря, это самое плохое, что вы можете им сделать…

Чаще всего дети задают мне вопросы о том, как делать то, чего тебе не хочется, как справляться с неудачами. Я никогда не говорю им о своей вере: не хочу показаться религиозным фанатиком и отталкивать от себя. Все примеры только из личной жизни.

Жаль, но в большинстве детдомов сегодня работают люди без призвания, лишь потому, что им нужны работа и пенсия. А детям нужен пример любящих свое дело людей. Я вспоминаю, как вдохновляли меня наши походы, как нас учили жизни со спичками в палатке, как увлеченно рассказывали о туризме и других вещах. Сегодняшним детдомам этого очень не хватает.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Родителей давно простил

Рассказ Фидана похож на исповедь. Во время рассказа он часто улыбается и кажется, что нет в его жизни отрицательным эмоциям.

Спрашиваю, злится ли он когда-нибудь.

— Ну конечно. Я не добежал эти 700 км из-за травмы. Вот что последнее меня разозлило. Меня злит моя тетя, которая продолжает вести разгульный образ жизни, несмотря на наши попытки ей помочь. Злит то, что во многих детдомах у детей банально не хватает гигиенических принадлежностей, злит то, что иногда мы ссоримся с женой.

— Простили родителей?