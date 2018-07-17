У торговцев на трассе в Башкирии нашли рыбу, зараженную кишечной палочкой
Сегодня, 17:43ПроисшествияЗиля Аскерова
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Два предпринимателя выдавали рыбу, привезенную из Астраханской области и Удмуртии, за рыбу, пойманную в Бирском районе. Продавцы много раз размораживали продукт, реализовывали просроченный товар и использовали неточные весы.
Их проверяло башкирское Управление Роспотребнадзора по требованию Башкирского природоохранного межрайонного прокурора.
После проб рыбной продукции выяснилось, что в щуках есть кишечная палочка. Нормируемое значение микробов в карпах превышал в 360 раз.
На бизнесменов составили административные протоколы по нескольким статьям.
Часть материалов направлен следственный комитет для возбуждения уголовного дела за сбыт небезопасной продукции.
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