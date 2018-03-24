Пропавший в Уфе 66-летний рыбак Петр Борак обнаружен мертвым
Сегодня, 11:33ПроисшествияЗиля Аскерова
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22 марта мужчина выехал на рыбалку и бесследно исчез.
Пропавший сутки назад Петр Борак был обнаружен мертвым под Уфой - в районе Миловки, сообщают волонтеры поисковых организаций. Вероятно, его смерть связана со слабым сердцем. Незадолго до этого события 66-летний Петр перенес операцию по этой причине.
Напомним, мужчина перед исчезновением выехал на рыбалку на своем “Шевроле Нива”.
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