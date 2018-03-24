Пропавший в Уфе 66-летний рыбак Петр Борак обнаружен мертвым

Пропавший сутки назад Петр Борак был обнаружен мертвым под Уфой - в районе Миловки, сообщают волонтеры поисковых организаций. Вероятно, его смерть связана со слабым сердцем. Незадолго до этого события 66-летний Петр перенес операцию по этой причине.