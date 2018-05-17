В одном из дворов Уфы обвалился грунт

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Происшедшее стало следствием коммунального ЧП.
Сегодня, 17 мая, неприятный случай произошел в Демском районе Уфы, на улице Кусимова. Об этом сообщили в соцсетях местные жители, разместившие также фотографию появившегося внезапно провала грунта
На место происшествия выехали аварийные бригады. Как сообщили в муниципалитете, судя по всему, яма стала следствием коммунального ЧП, случившегося минувшей зимой, когда в этом месте произошла утечка воды.
Ремонтники заделали яму песчано-гравийной смесью. Они предполагают, что в этом месте произошла естественная усадка грунта, которая и привела к провалу.
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