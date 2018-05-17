В одном из дворов Уфы обвалился грунт

Сегодня, 17 мая, неприятный случай произошел в Демском районе Уфы, на улице Кусимова. Об этом сообщили в соцсетях местные жители, разместившие также фотографию появившегося внезапно провала грунта

На место происшествия выехали аварийные бригады. Как сообщили в муниципалитете, судя по всему, яма стала следствием коммунального ЧП, случившегося минувшей зимой, когда в этом месте произошла утечка воды.