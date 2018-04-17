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В Уфе школу закрыли на 19 суток из-за плохого освещения
Сюжеты:
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В Уфе школу закрыли на 19 суток из-за плохого освещения

Сегодня, 11:17ПроисшествияРустэм Башкирцев
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