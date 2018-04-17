В Уфе школу закрыли на 19 суток из-за плохого освещения

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Освещение в кабинетах не соответствовало гигиеническим нормам.
В Уфе закрыли один из «Центров образования» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
Уровень искусственной освещенности не соответствовал гигиеническим нормативам. В отношении учреждения был составлен протокол об административном правонарушении.
Ленинский суд Уфы приостановил деятельность учебного заведения на 19 суток.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей