Власти Уфы обратились к тем, кому может помешать новая школа на 1000 мест

Речь идет о планах возведения учебного заведения в Демском районе столицы.

Управление земельных и имущественных отношений уфимской мэрии опубликовало извещение о намерении выделить под строительство новой общеобразовательной школы земельный участок площадью 3 га в Демском районе Уфы.

Оно будет рассчитано на 1000 учащихся. Здание учебного заведения планируется расположить к востоку от озера Кустаревское.

- Горожанам, чьи интересы могут быть затронуты, следует обратиться в течение десяти дней в Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы, - говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте еще в январе.