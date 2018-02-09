Власти Уфы обратились к тем, кому может помешать новая школа на 1000 мест
Сегодня, 10:52ГородРустэм Башкирцев
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Речь идет о планах возведения учебного заведения в Демском районе столицы.
Управление земельных и имущественных отношений уфимской мэрии опубликовало извещение о намерении выделить под строительство новой общеобразовательной школы земельный участок площадью 3 га в Демском районе Уфы.
Оно будет рассчитано на 1000 учащихся. Здание учебного заведения планируется расположить к востоку от озера Кустаревское.
- Горожанам, чьи интересы могут быть затронуты, следует обратиться в течение десяти дней в Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы, - говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте еще в январе.
О том, сколько людей откликнулись на данное обращение, информации пока нет.
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