В Уфе нашли тело пропавшего подводника

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Тело Ильшата Ринатовича Нургалиева обнаружили на правой стороне реки Уфы.
Тело пропавшего 4 января 29-летнего подводника Ильшата Нургалиева нашли на правом берегу реки Уфы, сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города.
На место выехал кризисный психолог для оказания психологической помощи родственникам и полиция.
Напомним, о пропаже любителя подводной охоты стало известно пятого января, накануне он с друзьями погружался недалеко от дома №7 по улице Набережная в микрорайоне Сипайлово. Ранее водолазы обследовали дно реки между микрорайоном Тужиловка и ВДНХ, однако найти тело так и не удалось.
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