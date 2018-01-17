Член Адвокатской палаты Башкирии сядет на скамью подсудимых

Юрист обвиняется в покушении на мошенничество.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против 40-летнего сотрудника Адвокатской палаты Башкирии, обвиняемого в покушении на мошенничество. Об этом сообщается на сайте следкома.

Как следует из материалов дела, которое вели специалисты Управления ФСБ России по РБ, в декабре 2016 года адвокат, ныне оказавшийся в ранге подследственного, предложил помочь фигуранту уголовного дела о мошенничестве избежать уголовной ответственности за мошенничество в обмен на 200 тысяч рублей, которые он обещал передать следователю, так сказать, «за услуги». Примечательно, что этот человек не был его подзащитным.

Обещаниям адвоката мужчина не поверил и сообщил об его «интересном» предложении в полицию. И вечером 24 января 2017 года адвокат был задержан оперативниками с поличным при получении денег.

Как выяснилось позднее, еще на момент переговоров с фигурантом адвокат уже знал, что вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так что полученные от него деньги он наверняка намеревался присвоить. В итоге было возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества уже против самого адвоката.

В процессе следствия были проведены объемные лингвистические экспертизы аудиозаписи голосов. Материалы дела составили четыре тома.