В Уфе адвокат взял у клиента 900 тысяч рублей и скрылся

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Юрист задержан, возбуждено уголовное дело.
Юрист Адвокатской палаты РБ получил крупную сумму денег от 46-летнего уфимца, пообещав вложить их в компанию по управлению активами и попытался скрыться с его деньгами, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
46-летний мужчина после продажи квартиры передал своему юристу, сопровождавшему сделку по продаже, 900 тысяч рублей. Адвокат уверял, что вложит их под проценты в специализированную компанию по управлению активами.
Получив деньги, адвокат скрылся. Через некоторое время полицейские нашли сбежавшего юриста. На него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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