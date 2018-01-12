В Уфе адвокат взял у клиента 900 тысяч рублей и скрылся

Юрист задержан, возбуждено уголовное дело.

Юрист Адвокатской палаты РБ получил крупную сумму денег от 46-летнего уфимца, пообещав вложить их в компанию по управлению активами и попытался скрыться с его деньгами, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

46-летний мужчина после продажи квартиры передал своему юристу, сопровождавшему сделку по продаже, 900 тысяч рублей. Адвокат уверял, что вложит их под проценты в специализированную компанию по управлению активами.