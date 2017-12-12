В Башкирии педофил объявлен в розыск

Мужчина уклоняется от отбывания наказания.

На территории республики разыскивается Лемдясов Дмитрий Владимирович 26.10.1978 года рождения, зарегистрированный в Стерлитамаке на улице Артема 59-59, сообщили в пресс-службе УФСИН по республике.

Дмитрий Лемдясов признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней 3 апреля текущего года и приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Подсудимый не явился на оглашение приговора, от отбывания наказания уклоняется. Объявлен в розыск.