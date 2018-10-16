Уфимца осудили за обещание передать взятку в военкомат

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21-летний уфимец признан виновным по статье «Предложение посредничества во взяточничестве», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В апреле текущего года призывник позвонил по переданному его знакомыми номеру телефона, чтобы узнать, как «откосить» от армии.
При личной встрече обвиняемый пообещал молодому человеку за 170 тысяч рублей обеспечить стоимость получения военного билета по фиктивным основаниям. "Служба в армии" была оценена в 170 тысяч рублей. По словам парня, он планировал передать взятку сотрудникам военного комиссариата.
После получения денег от призывника фигуранта уголовного дела полицейские задержали с поличным.
Подсудимый полностью признал вину в совершении преступления. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года со штрафом в размере однократной суммы взятки в размере 170 тысяч рублей.
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