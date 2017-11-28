В Уфе задержали врача из военкомата за вымогательство крупной взятки

Мужчина требовал с призывника деньги за постановку ложного диагноза.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Башкирии задержали врача одного из военкоматов, мужчина вымогал у призывника крупную сумму денег.

Как пояснили в пресс-службе МВД Башкирии, в полицию обратился 22-летний житель Уфы, сообщивший, что врач из военкомата вымогает у него 160 тысяч рублей за постановку ложного диагноза, который позволит получить военный билет не проходя срочную службу.