В Уфе задержали врача из военкомата за вымогательство крупной взятки
Сегодня, 18:12ПроисшествияКонстантин Климов
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Мужчина требовал с призывника деньги за постановку ложного диагноза.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Башкирии задержали врача одного из военкоматов, мужчина вымогал у призывника крупную сумму денег.
Как пояснили в пресс-службе МВД Башкирии, в полицию обратился 22-летний житель Уфы, сообщивший, что врач из военкомата вымогает у него 160 тысяч рублей за постановку ложного диагноза, который позволит получить военный билет не проходя срочную службу.
Оперативники задержали медика с поличным, после того, как на его банковский счёт были переведены вымогаемые деньги.
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