В Красноярском крае из-за пожара погиб прокурор Лесогорска и его семья
Вчера, 20:31ПроисшествияФото: pixabay.com
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В результате пожара в своей квартире погиб прокурор города Лесосибирска Красноярского края Василий Федорцов, а также его супруга и двое детей.
Кроме этого, трагедия унесла жизни родственников погибшего, сообщает газета «Известия».
Всего в квартире Федорцовых погибли четверо взрослых и четверо детей.
Пожар произошел накануне ночью. Пожарных на место происшествия вызвали соседи. В ходе тушения огня были обнаружены тела погибших.
Предполагается, что причиной возгорания могло стать замыкание в электропроводке из-за слишком большого числа подключенных электроприборов.
По факту пожара возбуждено уголовное дело.
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