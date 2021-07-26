В Уфе еще троих полицейских обвинили в подбрасывании наркотиков

В Уфе еще троих полицейских обвинили в подбрасывании наркотиков
В Уфе еще троих полицейских обвинили в подбрасывании наркотиков
Вчера, 19:44ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Следком Башкирии предъявил обвинение начальнику и двоим оперуполномоченным одного из отделений отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Уфе в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности, а также незаконном сбыте наркотических средств.

По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемые для завышения показателей своей работы, сохранения своей должности и продвижения по службе задержали уфимку по подозрению в незаконном хранении наркотиков, хотя она была невиновна, о чём сотрудники полиции знали. Они доставили женщину в отдел полиции, где, угрожая арестом, потребовали от неё положить к себе в сумку переданный ими пакетик с запрещёнными веществами. Затем в присутствии понятых при личном досмотре полицейские изъяли пакетик у женщины. Из-за поддельных доказательств в отношении неё было возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции не признали свою вину. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело в отношении женщины, которой подбросили наркотические вещества, прекращено.

Напомним, ранее в Уфе по аналогичному факту было возбуждено уголовное дело в отношении других двоих оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД. Они так же подбросили невиновной женщине наркотики и в присутствии понятых изъяли их.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы