В Москве загорелся ресторан

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В центральной части Москвы 16 июля произошло возгорание в ресторане.
Огонь распространился по крыше здания на площади 100 квадратных метров, сообщает газета «Известия».
Пожар произошел в ресторане на улице Садово-Кудринской. К месту происшествия сразу выехали экстренные службы. К 9 часам утра огонь был полностью потушен.
Возгорание произошло в кровле разноуровневого здания. Информация и пострадавших пока отсутствует.
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