В Москве загорелся ресторан

Огонь распространился по крыше здания на площади 100 квадратных метров, сообщает газета «Известия» .

Пожар произошел в ресторане на улице Садово-Кудринской. К месту происшествия сразу выехали экстренные службы. К 9 часам утра огонь был полностью потушен.