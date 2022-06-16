Летняя беседка «зажала» хозяйку частного дома в Башкирии

Летняя беседка «зажала» хозяйку частного дома в Башкирии
Летняя беседка «зажала» хозяйку частного дома в Башкирии
Вчера, 12:07ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: пресс-служба МЧС по Башкирии
Спасателям пришлось деблокировать зажатую конструкцией женщину и передать ее медикам, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 16 июня.

Жуткая история произошла сегодня, 16 июня в городе Октябрьском. Обитатели дома хлопотали по хозяйству, выполняя некие работы на кровле летней беседки. Однако в ходе работ что-то пошло не так и беседка обрушилась, придавив собой женщину 1966 года рождения. По предварительной версии спасателей в момент когда пострадавшая была на крыше сломалась балка, поддерживающая конструкцию.

Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали женщину из ловушки, к сожалению отделаться испугом у женщины не вышло, она получила травмы с которыми была доставлена в городскую больницу № 1 города Октябрьский.

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