В Москве из химчистки похитили шубы на 2 миллиона рублей
16 марта, 18:16ПроисшествияФото: pixabay.com
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Из столичной химчистки неизвестный похитил четыре шубы. Общая стоимость пропавших вещей составляет около 2 миллионов рублей.
О краже в полицию сообщил 6 марта директор химчистки, информирует газета «Известия».
Он отметил, что злоумышленник проник в помещение в январе. Всего из химчистки на улице Коптевской было похищено две шубы из норки, одну из соболя и одну из рыси.
Возбуждено уголовное дело. Личность похитителя на данный момент не установлена.
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