«А теперь спать»: в центре Уфы произошла жестокая драка с гостями столицы

В сети видео появилось недавно, но произошла драка еще 20 июня, уточнили Mkset в пресс-службе МВД Башкирии.
В МВД Башкирии также дали комментарий относительно произошедшего.
– Сообщение о драке было зарегистрировано. Участники доставлены в отдел полиции №9 города Уфы. В настоящее время проводится проверка для принятия процессуального решения, – сообщили в ведомстве.
Видео достаточно красноречиво демонстрирует уфимское гостеприимство, которое драчуны, видимо, практиковали перед Фольклориадой.
Видео опубликовано без звука из-за нецензурной брани, однако перед тем, как отправить гостя столицы в нокаут, боец заботливо предупреждает зарубежного гражданина – «а теперь спать». На дворе раннее утро, а режим надо соблюдать.