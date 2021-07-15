«А теперь спать»: в центре Уфы произошла жестокая драка с гостями столицы

«А теперь спать»: в центре Уфы произошла жестокая драка с гостями столицы
«А теперь спать»: в центре Уфы произошла жестокая драка с гостями столицы
Вчера, 11:32ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
В сети появилось видео массовой драки на остановке «Гостиный двор».

В сети видео появилось недавно, но произошла драка еще 20 июня, уточнили Mkset в пресс-службе МВД Башкирии.

В МВД Башкирии также дали комментарий относительно произошедшего.

– Сообщение о драке было зарегистрировано. Участники доставлены в отдел полиции №9 города Уфы. В настоящее время проводится проверка для принятия процессуального решения, – сообщили в ведомстве.

Видео достаточно красноречиво демонстрирует уфимское гостеприимство, которое драчуны, видимо, практиковали перед Фольклориадой.

Видео опубликовано без звука из-за нецензурной брани, однако перед тем, как отправить гостя столицы в нокаут, боец заботливо предупреждает зарубежного гражданина – «а теперь спать». На дворе раннее утро, а режим надо соблюдать.

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